В Петербурге ищут человека, бросившего во двор поликлиники муляж гранаты

Петербургские полицейские начали поиск злоумышленника, который накануне напугал посетителей поликлиники на улице Кустодиева. Как сообщает региональный главк МВД, в середине дня неизвестный мужчина бросил на территорию учреждения пакет, заявив, что внутри находится взрывчатка.

Оперативно прибывшие к поликлинике правоохранители и взрывотехники осмотрели пакет и отправили его на экспертизу.

Специалисты пришли к заключению, что взрывоопасных веществ находка не содержала: они имели дело с муляжом гранаты. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру