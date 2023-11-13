ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:48

В Петербурге ищут человека, бросившего во двор поликлиники муляж гранаты

фото ЗакС политика В Петербурге ищут человека, бросившего во двор поликлиники муляж гранаты

Петербургские полицейские начали поиск злоумышленника, который накануне напугал посетителей поликлиники на улице Кустодиева. Как сообщает региональный главк МВД, в середине дня неизвестный мужчина бросил на территорию учреждения пакет, заявив, что внутри находится взрывчатка.

Оперативно прибывшие к поликлинике правоохранители и взрывотехники осмотрели пакет и отправили его на экспертизу.

Специалисты пришли к заключению, что взрывоопасных веществ находка не содержала: они имели дело с муляжом гранаты. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама