Шендерович* получил штраф по иноагентской статье

Сатирик Виктор Шендерович* получил штраф за непредставление отчета иноагента в Министерство юстиции (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщил 13 ноября ТАСС. Решение об этом вынес Преображенсий суд Москвы.

"Суд рассмотрел протокол в отношении Шендеровича* <...> и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей", — рассказали агентству в суде.

В статусе иноагента писатель пребывает с декабря 2021 года. Сам он находится за границей. В июне он отменил свои выступления в Грузии из-за недопуска в страну.

Ранее стало известно о регистрации московским судом административного дела в отношении политика Ильи Яшина*. Последнему вменяют отсутствие сообщений о статусе иноагента в публикациях.

*Минюст внес Виктора Шендеровича в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

Фото: И грянул Грэм / YouTube (скриншот)