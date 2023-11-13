Минцифры предложило оформлять студенческие билеты через "Госуслуги"

Оформление студенческих билетов через сервис "Госуслуги" могут узаконить уже со следующего года. С таким предложением 13 ноября выступило Минцифры, опубликовавшее проект соответствующего постановления.

В онлайн-режим чиновники также хотят перевести зачетные книжки и иные документы студентов. По мнению авторов идеи, новый сервис сделает более удобным отслеживание успеваемости и пользование льготами.

В ведомстве подчеркнули, что электронный студенческий билет будет равноценен бумажному и не отменит его.

На "Госуслугах" обещают оперативно пополнять список мест, где будут принимать "виртуальный" студенческий с экрана телефона.

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