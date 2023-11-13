За восемь лет в Петербурге вдвое снизилось число детей-сирот

Зампред комитета Смольного по социальной политике Дмитрий Тугов рассказал об успехах в борьбе с сиротством. По его данным, в 2015 году детей без попечения родителей в городе жило в два раза больше, чем сегодня. Сегодня детей сирот-насчитывается 1127.

"Более 9 тысяч сирот живут уже в семьях горожан. За 10 месяцев 2023 года в семьи также переданы более 800 детей", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

Без заботы отцов и матерей главным образом остаются родившиеся в неблагополучных семьях. На сегодняшний день около 400 семей объявили о своей готовности принять детей, оставшихся без домашнего попечения.

Из более тысячи сирот в городе, как уточнила сотрудница комздрава Яна Панютина, 90% прошли диспансеризацию.

Фото: ЗАКС.Ру