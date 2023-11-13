КГИОП приостановил демонтаж старинных окон в "блоковском" доме

Депутат петербургского ЗакСа Марина Шишкина получила ответ от комитета по охране памятников, сообщившего о приостановке демонтажа старинных окон в доме №3 по Лахтинской улице.

Ранее проблема привлекла внимание депутата, поскольку местные жители были недовольны предстоящей заменой уникальных оконных рам 1906 года на современные.

Работы прекращены на тот период, пока рассматривается вопрос о включении дома в реестр региональных памятников. До соответствующего решения чиновники проводить капитальный ремонт фасадов не будут.

Историческое здание на Лахтинской улице, построенное в 1906 году, известно как доходный дом В. Т. Тимофеева. Некоторое время в нем жил и творил поэт Александр Блок.

фото: vvk121, Citywalls.ru