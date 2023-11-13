ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:28

Ремонт доходного дома Екимова в центре Петербурга займет два года

фото ЗакС политика Ремонт доходного дома Екимова в центре Петербурга займет два года

В Петербурге стартуют реставрационные работы в доходном доме И. М. Екимова (Кирочная улица, 6), о чем сообщает Государственная административно-техническая инспекция. Сотрудники последней санкционировали установку строительных лесов.

Здание в стиле модерн было построено по проекту архитектора Вильгельма Ван-дер-Гюхта в конце 1900-х годов. В связи с обветшанием в последние несколько лет оно было затянуто защитной сеткой. Шестиэтажный дом-памятник примечателен скульптурной группой.

Приводить конструкции в порядок будет АО "Ремфасад". Работы продлятся до середины осени 2025 года.

фото: ГАТИ Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама