Ремонт доходного дома Екимова в центре Петербурга займет два года

В Петербурге стартуют реставрационные работы в доходном доме И. М. Екимова (Кирочная улица, 6), о чем сообщает Государственная административно-техническая инспекция. Сотрудники последней санкционировали установку строительных лесов.

Здание в стиле модерн было построено по проекту архитектора Вильгельма Ван-дер-Гюхта в конце 1900-х годов. В связи с обветшанием в последние несколько лет оно было затянуто защитной сеткой. Шестиэтажный дом-памятник примечателен скульптурной группой.

Приводить конструкции в порядок будет АО "Ремфасад". Работы продлятся до середины осени 2025 года.

фото: ГАТИ Петербурга