В Петербурге за незаконное управление трамваем оштрафовали вагоновожатую

Мировой судья в Петербурге назначил штраф в размере 15 тысяч рублей сотруднице "Горэлектротранса", которую признали виновной в нарушении запрета на управление трамваем, передает объединенная пресс-служба.

Протокол на вагоновожатую составили по ч.2 ст.12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

Суд установил, что трамвай под управлением вагоноважатой был замечен в конце октября недалеко от трамвайного кольца на улице Кораблестроителей.

Своей вины нарушительница не признала. Она сослалась на позицию адвоката. Последний убедил ее, что водить трамвай она все еще может, пока Третий кассационный суд рассматривает ее жалобу. Мировой судья указал на ошибочность изложенного вывода.

Фото: ЗАКС.Ру