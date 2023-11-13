В Петербурге по делу о хищении 15 млн рублей у Минздрава арестовали бизнесмена

Калининский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу до 8 января гендиректора ООО "НордВестСтрой" Руслана Дронова, передает объединенная пресс-служба городских судов. Бизнесмена обвиняют в хищении свыше 15,1 млн рублей при исполнении контрактов, заключенных с Минздравом.

Криминальные действия, согласно материалам дела, датируются весной-летом прошлого года. Их квалифицируют как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Свою вину гендиректор полностью признал.

Два контракта на поставку офтальмологического оборудования с компанией Дронова были заключены при реализации нацпроекта "Здравоохранение". Одним из их условий стал 50% авансовый платеж, который, по версии следствия, фигурант в обоих случаях потратил на личные нужды.

Фото: ЗАКС.Ру