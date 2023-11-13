Участник драки в петербургском торговом центре будет ждать суда в СИЗО

Калининский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Дмитрия Эпова, задержанного после драки в торгово-развлекательном комплексе "Родео Драйв", передает объединенная пресс-служба городских судов.

Силовики квалифицировали его действия как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 УК - ч. 1 ст. 105 УК). Под арестом Эпов пробудет как минимум до 10 января следующего года.

По версии следствия, в минувшую субботу фигурант в пьяном виде вступил в перепалку с незнакомцем, стал его избивать и сбросил со второго этажа в расположенный ниже торговый зал. Пострадавшего смогли спасти и госпитализировать вовремя подоспевшие медики.

Фото: ЗАКС.Ру