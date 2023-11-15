Первый коллекционный жетон "Балтиец" отправился в турникет в день 68-летия метро Петербурга

Петербургский метрополитен празднует 68 лет и в честь этого петербуржцы могут приобрести коллекционный жетон "Балтиец", об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

В торжественной церемонии отправки первого праздничного жетона в турникет приняли участие начальник подведомственного комитету по транспорту ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин, генеральный директор АО "Метровагонмаш" Андрей Степнов, а также ветераны и будущие специалисты метро.

Петербуржцы могут приобрести коллекционный жетон с 15 ноября во всех кассах метрополитена.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга