Петербуржец распылил в лицо сотрудницы жилищного агентства газовый баллон на Ольховой улице

В Приморском районе Петербурга посетитель распылил газ в лицо инспектору ГКУ, об этом 16 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ИА "Агентство журналистских расследований".

Инцидент произошел во вторник, 14 ноября. Петербуржец пришел в жилищное агентство на Ольховой улице за 15 минут до закрытия.

Между 45-летним местным жителем и 40-летней сотрудницей ГКУ развязался конфликт, в ходе которого мужчина распылил женщине в лицо газовый баллончик и убежал.

Пострадавшая сотрудница получила ожог глаз. Ей помогли медики и отпустили домой.

На данный момент конфликтного петербуржца ищут правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении дела.

Фото: ЗАКС.Ру