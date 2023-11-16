В квартале у станции метро "Приморская" установят новое освещение

Специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 40 светильников и опор, 30 прожекторов и 17 километров кабельных линий в Василеостровском районе Петербурга, об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Новое освещение появится на границе Наличной и Уральской улиц, на проспекте КИМа и на улице Одоевского. Модернизированные источники света будут рядом с поликлиникой, библиотекой и Академией ледовых видов спорта "Динамо".

На данный момент монтаж опор завершен на 60%, а разработка траншей под кабельные линии на 35%.

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