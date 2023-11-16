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Новости 15:28

С начала года Петербург обогнал остальные регионы по числу депортаций мигрантов

фото ЗакС политика С начала года Петербург обогнал остальные регионы по числу депортаций мигрантов

Петербургская полиция представила журналистам статистику по депортациям и выдворениям мигрантов, совершенным с начала календарного года. За отчетный период город продемонстрировал самый высокий показатель среди всех субъектов Федерации, о чем сообщает получивший данные силовиков "Интерфакс".

"Выдворено (из России) более 7,6 тысячи иностранцев, почти 200 депортировано", - говорится в ответе ГУ МВД.

За весь предыдущий год петербургским правоохранителям удалось добиться выдворения 5,5 тысячи мигрантов.

Мера, которую полиция преподносит как профилактическую, применяется к тем гостям страны, кто попался на грубом правонарушении или преступлении.

Фото: ЗАКС.Ру


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