С начала года Петербург обогнал остальные регионы по числу депортаций мигрантов

Петербургская полиция представила журналистам статистику по депортациям и выдворениям мигрантов, совершенным с начала календарного года. За отчетный период город продемонстрировал самый высокий показатель среди всех субъектов Федерации, о чем сообщает получивший данные силовиков "Интерфакс".

"Выдворено (из России) более 7,6 тысячи иностранцев, почти 200 депортировано", - говорится в ответе ГУ МВД.

За весь предыдущий год петербургским правоохранителям удалось добиться выдворения 5,5 тысячи мигрантов.

Мера, которую полиция преподносит как профилактическую, применяется к тем гостям страны, кто попался на грубом правонарушении или преступлении.

Фото: ЗАКС.Ру