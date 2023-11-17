Суд в Уфе рассмотрит протокол на рэпера Face*

Советский суд Уфы зарегистрировал административное дело в отношении Ивана Дремина*, более известного как рэпер Face*, обратила 17 ноября внимание "Медиазона"**. Протокол на исполнителя составили за отсутствие уведомлений о его статусе иностранного агента в публикуемых материалах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Дата рассмотрения протокола пока не определена. По вменяемой статье исполнителю грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Сам Дремин* находится за границей. В середине августа уфимский суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за неподачу отчетности иноагента в Минюст.

Ранее суд в Москве оштрафовал за отсутствие плашки иноагента рэпера Моргенштерна***. Перед этим депутат Госдумы Виталий Милонов призвал его отправиться в зону СВО ради возможности вернуться в Россию.

*Минюст внес Ивана Дремина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Алишера Моргенштерна в единый реестр иноагентов

Фото: FACE*/ "ВКонтакте"