В Уфе суд оштрафовал рэпера Face* за непредоставление отчета о своей деятельности

Кировский районный суд Уфы оштрафовал рэпера Face (он же Иван Дремин*) за непредоставление отчета о своей деятельности в качестве признанного иноагентом лица (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщил 14 августа ТАСС. Размер взыскания составил 30 тысяч рублей.

"Иван Дремин* признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, <...> ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — сообщили информагентству в пресс-службе суда.

В июле прошлого года суд штрафовал исполнителя за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Речь шла о постах во "ВКонтакте", в которых он высказывался о спецоперации на Украине.

Сам рэпер находится вне пределов России. В конце марта 2022 года он по политическим мотивам удалил свою музыку из российских стриминговых сервисов. Вскоре после этого Минюст внес Дремина* в список иноагентов.

*Минюст внес Ивана Дремина в единый реестр иноагентов

Фото: FACE*/ "ВКонтакте"