Думский единоросс призвал не платить зарплату депутатам, голосовавшим против бюджета

Голосовавших против принятия федерального бюджета депутатов следует хотя бы на один месяц оставить без зарплаты, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия"). Закон о бюджете на три года был принят 17 ноября силами трех парламентских фракций из пяти.

"Предлагаю не давать хотя бы месяц зарплату депутатам, проголосовавшим против федерального бюджета. Как так получается? Они готовы проголосовать против бюджета социальной направленности, потому что с чем-то в частном порядке не согласны, но сами-то они подстрахованы", — заявил Хамзаев в беседе с РИА Новости.

За принятие бюджета на 2024-2026 годы проголосовали 325 депутатов. Против этого выступил 81 парламентарий, воздержавшихся по вопросу не нашлось. Как отметил ТАСС, инициативу поддержали члены фракций "Единой России", ЛДПР и "Новых людей". Члены фракций КПРФ и СРЗП голосовали против документа.

Депутат Хамзаев известен своими нестандартными предложениями. Так, ранее он предлагал отказаться от преподавания английского языка в школах и выступал за отправку на СВО изъятых транспортных средств.

Фото: duma.gov.ru