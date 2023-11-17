Суд назначил 15 тысяч рублей штрафа из-за сноса здания на Заозерной улице

Московский районный суд Петербурга вынес 17 ноября решение по административному иску из-за сноса бывших казарм мастеровых и рабочих людей на Заозерной улице. Штраф по статье о нарушении требований об охране культурного наследия (ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ) был вынесен минимальный.

Ответчицей по иску выступала глава проекта ООО "НефтеПром" Евгения Ергакова, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. Ее обвинили в том, что она "не исполнила надлежащим образом требования закона и допустила снос исторического здания в границах зон охраны объектов культурного наследия в отсутствие разрешения КГИОП".

Ергакова вину признала, но сослалась на отчет об аварийности постройки, полученный в 2022 году. Согласно документу, все элементы находились в плачевном состоянии. Решение о сносе было принято якобы из соображений безопасности, чтобы не создавать угрозу жизни и безопасности проходящих мимо людей, пересказали позицию ответчицы в судебной пресс-службе.

Пришедшая на заседание в качестве свидетеля юрисконсульт КГИОП заявила в ответ, что результаты экспертизы не имеют значения, поскольку на снос здания был установлен прямой запрет. Кроме того, постройка относилась к числу исторических, поскольку была построена до 1917 года.

Суд назначил Ергаковой штраф в размере 15 тысяч рублей, что соответствует минимальному наказанию по вмененной ей статье КоАП.

О сносе казармы стало известно во второй половине минувшего июля. В связи с произошедшим градозащитники обращались к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и тот поручал представить доклад о демонтаже.

Фото: Живой город / Telegram