На Светлановском проспекте объединят автобусную и троллейбусную остановки, сообщил 19 ноября "Организатор перевозок". Изменения вступят в силу уже с понедельника, 20 ноября.

Речь идет об остановке "Объединение "Светлана"" на Светлановском проспекте у дома № 3. Согласно планам, теперь ряд автобусных маршрутов будет использовать ее наравне с троллейбусными маршрутами №№ 40 и 50.

"Теперь автобусные маршруты №№ 9, 40, 93, 98, 202, 293 будут производить посадку и высадку пассажиров на остановочном пункте "Объединение "Светлана"", — сообщил Telegram-канал "Организатора перевозок".

Ране комитет по транспорту сообщил, что с начала года количество ДТП, произошедших по вине водителей автобусов, уменьшилось почти на четверть.

Фото: ЗАКС.Ру