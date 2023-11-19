Швыдкой: Прошедший культурный форум стал самым представительным за свою историю

Завершившийся IX Международный петербургский культурный форум стал самым представительным за всю свою историю, заявил в беседе с ТАСС спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, участниками мероприятия стали представители 80 стран, включая признанные недружественными России.

"Форум, который собрал представителей, как теперь уже понятно, из около 80 стран мира, был самым представительным за всю его историю", — высказался Швыдкой. Он также добавил, что подобный статус был подтвержден тем фактом, что российский президент впервые принял в нем участие "не только в качестве патрона, но и в качестве собеседника".

В целом на полях форума прозвучало немало предложений, способных повлиять на международное сотрудничество России, отметил спецпредставитель.

Культурный форум проходил в Петербурге с 16 по 18 ноября, это произошло впервые с 2019 года. Мероприятие посетили в том числе представители движения "Талибан"*. Также на форуме выступил президент Владимир Путин, который высказался против выхода России из ЮНЕСКО и высказался об ЛГБТ.

*Движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в РФ

Фото: Telegram-канал Ольги Любимовой