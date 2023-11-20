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Новости 11:55

МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

фото ЗакС политика МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

Российское МВД объявило в розыск украинскую певицу крымско-татарского происхождения Джамалу. Ее настоящее имя - Сусана Джамаладинова. Разыскивают артистку в связи с преследованием по уголовной статье. Ранее ее обвинили в фейках про российскую армию  (ст. 207.3 УК) и заочно арестовали. Кроме того, певице запретили въезд в РФ сроком на полвека.

40-летняя украинка выиграла "Евровидение" в 2016 году. Она работает в нескольких музыкальных жанрах.

В репертуаре Джамалы имеются песни на исторические темы. Например, одна из них посвящена депортациям народов в сталинские годы.

фото: Jamala | Джамала / YouTube (скриншот)


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