ВС поддержал Роскомнадзор касательно запрета иностранцам участвовать в уставном капитале СМИ

Верховный суд подтвердил существующий запрет иностранцам участвовать в учреждении СМИ, сообщили 20 ноября в пресс-службе Роскомнадзора. Ограничение касается юридических лиц "даже с незначительным иностранным участием".

"Судебная коллегия по административным делам Верховного суда <...> подтвердила, что российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации", — говорится в сообщении РКН.

Ранее ведомство установило, что одним из учредителей газеты "Калининец" в Свердловской области выступило российское юрлицо, в состав которого вошли зарубежная компания и иностранные граждане. После этого РКН обратился в суд с требованием приостановить деятельность издания.

Запрет установлен статьей 19.1 действующего закона "О средствах массовой информации". Роскомнадзор приостанавливает работу выявленных СМИ с иностранным участием вплоть до устранения нарушений, отметили в ведомстве.

Фото: ЗАКС.Ру