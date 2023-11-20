Желтый уровень погодной опасности в Петербурге повторно продлили

Петербургские чиновники вновь продлили срок действия желтого уровня опасности, означающего потенциально опасные погодные условия. Без перерыва он действует с середины пятницы.

Главную угрозу в эти дни представляет собой гололедица. Специальный режим продлится до 13 часов вторника.

Автомобилистов по-прежнему призывают без лишней необходимости не пользоваться личным транспортом, а пешеходов - быть начеку.

Главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус охарактеризовал метеорологическую картину понедельника в Петербурге двумя словами: "зима продолжается". В свою очередь, синоптик Александр Колесов прогнозирует метель во второй половине недели.

Фото: ЗАКС.Ру