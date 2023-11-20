БФК одобрил вторую поправку Беглова к бюджету на 2024 год

Члены бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга на заседании 20 ноября рекомендовали парламенту поддержать вторую поправку губернатора Александра Беглова к проекту бюджета на 2024 год, передает корреспондент ЗАКС.Ру. За счет этой поправки предлагается выделить дополнительно 1,1 млрд рублей муниципалитетам на благоустройство. Основные характеристики меняться не будут.

Вторая поправка губернатора должна быть сбалансирована за счет средств резервного фонда. Он сократится на 1,135 млрд рублей. Из этих средств 1,1 млрд рублей выделят комитету по благоустройству, который распределит деньги среди муниципалов в рамках программы "Мой двор". Предполагается, что на эти средства будут устанавливать детские площадки, зоны отдыха и ремонтировать внутриквартальные проезды. Получатели этих денег, по словам главы комитета финансов Светланы Енилиной, будут определены с помощью конкурса.

Ранее глава МО "№72" Павел Швец обращался к главе комитета по благоустройству Василию Пониделко с просьбой разъяснить, как будет работать программа "Мой двор". Никакой информации в открытых источниках об этом муниципалу найти не удалось.

Еще 35 млн рублей второй поправкой губернатора предлагается профинансировать Санкт-Петербургский дом национальностей. Деньги потратят на покупку мебели. Ранее бюджетная комиссия Смольного поддержала поправку фракции ЛДПР о выделении дому национальностей 52 млн рублей на реставрацию здания.

Напомним, первая поправка губернатора внесена в начале ноября. Беглов предложил выделить дополнительные средства, например, на выплаты участникам специальной военной операции. ЗАКС.Ру уже подробно рассказывал, какие изменения в бюджет на 2024 год хочет внести Беглов. Проект бюджета на предстоящую "трехлетку" во втором чтении депутаты рассмотрят на пленарном заседании 22 ноября.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру