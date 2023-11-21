Пограничники Ленобласти задержали француза, пересекшего эстонско-российскую границу на лодке

В Ленинградской области сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и ЛО задержали гражданина Франции, который попытался незаконно пересечь границу России на лодке, об этом 21 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел накануне рядом с деревней Васкнарвы в Ленобласти. Мужчина двигался на лодке недалеко от российской границы, где его заметили пограничники.

Гражданин Франции признался, что незаконно пересек границу в обход пунктов пропуска из Эстонии в Россию. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении Государственной границы РФ (ст.322 УК РФ). Суд в Кингисеппе назначил ему арест на 30 суток.

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