Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих

Московский городской суд заочно арестовал находящуюся за рубежом участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову*, сообщил 21 ноября "Интерфакс". Против акционистки ранее было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

"В отношении Толоконниковой* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали информагентству в пресс-службе Мосгорсуда.

Мера пресечения назначена сроком на два месяца с момента задержания активистки в России или же ее экстрадиции в страну.

В начале ноября Бабушкинский суд Москвы отказался заочно арестовывать Толоконникову* по возбужденному против нее делу. Теперь же Мосгорсуд отменил постановление нижестоящей инстанции.

Об уголовном деле против Толоконниковой* стало известно в начале марта. В конце того же месяца МВД объявило ее в розыск.

*Минюст внес Надежду Толоконникову в единый реестр иноагентов

Фото: вДудь (Юрий Дудь признан иноагентом) / YouTube (скриншот)