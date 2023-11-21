Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих

Московский городской суд заочно арестовал находящуюся за рубежом участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову*, сообщил 21 ноября "Интерфакс". Против акционистки ранее было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).
"В отношении Толоконниковой* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали информагентству в пресс-службе Мосгорсуда.
Мера пресечения назначена сроком на два месяца с момента задержания активистки в России или же ее экстрадиции в страну.
В начале ноября Бабушкинский суд Москвы отказался заочно арестовывать Толоконникову* по возбужденному против нее делу. Теперь же Мосгорсуд отменил постановление нижестоящей инстанции.
Об уголовном деле против Толоконниковой* стало известно в начале марта. В конце того же месяца МВД объявило ее в розыск.
*Минюст внес Надежду Толоконникову в единый реестр иноагентов