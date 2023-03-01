На Толоконникову* завели новое дело об оскорблении чувств верующих

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) против активистки и акционистки Надежды Толоконниковой*, о чем в своем Telegram-канале сообщил юрист Павел Чиков.

Процессуальное решение было принято после проверки ее постов в социальных сетях, о которой стало известно как минимум год назад. Силовики в рамках дела уже провели несколько обысков. Толоконникова* не первый год находится за пределами России.

Примечательно, что по этой же статье активистка уже отбывала реальный срок заключения в 2012-2013 годах в рамках скандального дела группы Pussy Riot. В канун Нового 2014 года ее амнистировали. Дело Pussy Riot стало прецедентным.

*Минюст внес Надежду Толоконникову в единый реестр иноагентов

фото: вДудь / YouTube (скриншот)