Прокремлевский общественник предложил запретить иноагентам въезд в Россию

Покинувшим Россию иностранным агентам следует запретить въезд в Россию, полагает глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин. Соответствующую идею он изложил в обращениях на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Текст обращения Бородина привел Telegram-канал Baza. Общественник предложил внести поправки в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", дополнив его положением о запрете въезда в Россию иностранных агентов, проживающих за рубежом и "публично выступающих против основ конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

В обоснование своего предложения Бородин сослался на неких экспертов возглавляемого им проекта, высказавших пожелание о недопущении на территорию России покинувших страну иноагентов.

Бородин известен своими многочисленными обращениями с требованием проверить высказывания известных россиян. В частности, он призывал возбудить уголовные дела против актрисы Лии Ахеджаковой и требовал проверить певицу Аллу Пугачеву. В сентябре суд обязал Бородина выпустить опровержение ранее сделанных высказываний в адрес актера Данилы Козловского.

Фото: Telegram-канал Виталия Бородина