Петербургские депутаты утвердили ежегодные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

Законодательное собрание Петербурга 22 ноября в третьем, окончательном чтении приняло закон о ежегодных выплатах ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Выплаты будут полагаться семи категорий граждан. Для участников, ветеранов и инвалидов войны, а также для бывших узников концлагерей и граждан, живших в блокадном Ленинграде, установили выплату в размере 10 тысяч рублей. Для вдов и вдовцов участников Великой Отечественной войны и лиц, родившихся до мая 1945 года - 5 тысяч рублей.

В мае 2024 года для этих выплат потребуется 1,4 млрд рублей из бюджета, а в 2025 году - 1,3 млрд рублей. Порядок выплат будет утверждать правительство Петербурга.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру