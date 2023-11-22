ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:03

Петербургские депутаты утвердили ежегодные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

фото ЗакС политика Петербургские депутаты утвердили ежегодные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

Законодательное собрание Петербурга 22 ноября в третьем, окончательном чтении приняло закон о ежегодных выплатах ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. 

Выплаты будут полагаться семи категорий граждан. Для участников, ветеранов и инвалидов войны, а также для бывших узников концлагерей и граждан, живших в блокадном Ленинграде, установили выплату в размере 10 тысяч рублей. Для вдов и вдовцов участников Великой Отечественной войны и лиц, родившихся до мая 1945 года - 5 тысяч рублей. 

В мае 2024 года для этих выплат потребуется 1,4 млрд рублей из бюджета, а в 2025 году - 1,3 млрд рублей. Порядок выплат будет утверждать правительство Петербурга. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама