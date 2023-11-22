Прокуратура добилась закрытия гостиницы в жилом доме в центре Петербурга

Суд в Петербурге полностью удовлетворил иск прокуратуры, потребовавшей прекратить деятельность отеля, который существовал в жилом доме. Как сообщает надзорный орган, гостиничные услуги оказывались по адресу 6-я Советская улица, 8. С рекламой заведения можно было свободно ознакомиться в интернете.

Жилые комнаты, оборудованные отдельными санузлами, сдавались и на короткий, и на длительный срок. При гостинице работал бар и подавались завтраки. Прокуратура обвинила индивидуального предпринимателя в использовании жилья не по назначению. Суд запретил ему продолжать это делать.

Дом №8 по 6-й Советской улице известен градозащитникам как доходный дом Решеткина.

Фото: ЗАКС.Ру