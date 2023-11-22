"Ночлежка" закроет ресторан в "Бертгольд Центре", где работали бездомные

Ресторан "Хобо" в "Бертгольд Центре" в Петербурге, в котором работали бездомные люди прекратит работу 10 декабря, об этом 22 ноября пишет MR7.ru со ссылкой на проект "Ночлежка".

В организации сообщили, что свою социальную задачу проект выполнил, однако его не получилось сделать финансово успешным. Также в "Ночлежке" отметили, что полученные от людей средства должны быть расходованы эффективно, поэтому ресторан придется закрыть.

Ресторан был открыт с марта 2022 года. Клиенты "Ночлежки" могли пройти в заведении стажировку, получить отзыв и освоить новую профессию.

Фото: Telegram-канал проекта "Ночлежка"