Экс-силовику в Петербурге дали условный срок за взятку, добытую обманным путем

Выборгский районный суд Петербурга приговорил к двум годам и трем месяцам условно бывшего полицейского Олега Русакова в рамках коррупционного дела. Ему инкриминировали мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК), передает объединенная пресс-служба судов. Оба обвинения связаны с одним и тем же эпизодом, имевшим место прошлым летом.

В августе прошлого года дорожные инспекторы задержали предполагаемого нарушителя. Его заподозрили в хищении дорожного знака (ст. 7.27 КоАП) и доставили в участок №19. Русаков не стал заносить информацию о задержании в КУСП, не стал разбираться в деталях инцидента и незаконно удерживал водителя в отделе, нарушив всю процедуру административного делопроизводства.

Далее он ввел задержанного в заблуждение, пригрозив, что может поспособствовать его административному аресту. От привлечения к ответственности полицейский предложил оппоненту откупиться десятью тысячами рублей и получил согласие. После получения денег в наличной форме Русаков отпустил задержанного. Впоследствии свою вину на суде он признал и возместил ущерб.

Фото: ЗАКС.Ру