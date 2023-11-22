Во время обыска бизнесмен в Ленобласти открыл стрельбу

Накануне следователь и полицейские в Волхове столкнулись с агрессивным поведением бизнесмена, к которому они явились домой с обыском. Как сообщает портал 47news, сначала хозяин не хотел открывать, а потом начал стрелять через дверь.

Пальба продолжилась и после проникновения силовиков в жилище. Фигуранта экономического дела по фамилии Гасымов визитерам удалось успокоить, задержать и забрать с собой, изъяв травматический пистолет. Формально он задержан в рамках дела о краже (ст. 158 УК). Известно, что вместе с братом, находящимся в межгосударственном розыске, он владеет заведением общепита под названием "Зеркала".

Теперь на Гасымова могут завести дело либо о нападении (ст. 318 УК), либо о посягательстве на жизнь правоохранителя (ст. 317 УК).

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