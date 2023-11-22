Прокатчик затонувшей в Малой Невке лодки отделался судебным штрафом

Петроградский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 30 тысяч рублей местному жителю Роману Зобнину, чья лодка с арендаторами на борту нынешним летом потерпела крушение в Малой Невке. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, дело расследовалось по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и было закрыто по ходатайству защитника.

Суд установил, что фигурант договорился с клиентами и передал им лодку RIO на причале "Лопухинский сад", получив аванс в 500 рублей. Зобнин ввел арендаторов в заблуждение, заверив, что для управления такого рода плавсредством никаких документов якобы не требуется. Учитывая отсутствие у клиентов прав на вождение и опыта управления судном, для них были созданы условия, угрожающие безопасности жизни и здоровья. В итоге в ночь на 21 июля лодка затонула напротив дома 47 по Ждановской улице.

Суд, прекращая производство по делу Зобнина, учел признание вины, отсутствие судимости в прошлом и наличие малолетнего ребенка на иждивении.

Фото: ЗАКС.Ру