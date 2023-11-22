Ударивший полицейского телефоном петербуржец получил условный срок

Кронштадтский районный суд Петербурга приговорил к полутора годам условного срока местного жителя Константина Павленко. Ему инкриминировали нападение на сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК) в конце сентября нынешнего года, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел в кронштадтском отделе полиции, где фигурант, задержанный за появление в общественных местах в нетрезвом виде (ст. 20.21 КоАП), помешал оформлению протокола. Не согласившись на досмотр личных вещей, он нанес полицейскому болезненный удар по голове мобильным телефоном.

В ходе разбирательства суду стало известно, что за нарушение общественного порядка Павленко задерживали регулярно. По месту жительства он имеет репутацию гражданина, систематически употребляющего алкоголь.

Подсудимого, признавшего вину, обязали выплатить потерпевшему 20 тысяч рублей компенсации.

Фото: ЗАКС.Ру