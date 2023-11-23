ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:52

Земля под "Мегой Дыбенко" отойдет правительству Ленобласти на выгодных условиях

фото ЗакС политика Земля под "Мегой Дыбенко" отойдет правительству Ленобласти на выгодных условиях

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что в следующем году правительство региона приобретет земельные участки, находящиеся под закрывшимися торговыми площадями "Меги Дыбенко". Они должны будут перейти в собственность области по оценочной стоимости. Это стало положительным, с точки зрения чиновников, следствием ухода с российского рынка шведского владельца торгового центра.

Обладание землей под "Мегой" необходимо госорганам для продолжения строительства развязки с Мурманским шоссе. В окончательном варианте проект свяжет автомагистраль с будущим транспортно-пересадочным узлом "Кудрово". Важнейшей частью последнего станет долгожданная одноименная станция метро.

Руководство области и вице-президент Газпромбанка Константин Цицин на последней встрече подтвердили ранее достигнутые договоренности о развитии территории и софинансировании проекта.

фото: пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама