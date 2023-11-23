Земля под "Мегой Дыбенко" отойдет правительству Ленобласти на выгодных условиях

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что в следующем году правительство региона приобретет земельные участки, находящиеся под закрывшимися торговыми площадями "Меги Дыбенко". Они должны будут перейти в собственность области по оценочной стоимости. Это стало положительным, с точки зрения чиновников, следствием ухода с российского рынка шведского владельца торгового центра.

Обладание землей под "Мегой" необходимо госорганам для продолжения строительства развязки с Мурманским шоссе. В окончательном варианте проект свяжет автомагистраль с будущим транспортно-пересадочным узлом "Кудрово". Важнейшей частью последнего станет долгожданная одноименная станция метро.

Руководство области и вице-президент Газпромбанка Константин Цицин на последней встрече подтвердили ранее достигнутые договоренности о развитии территории и софинансировании проекта.

фото: пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области