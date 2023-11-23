Глава Минюста о судах с иноагентами: "Я за Россию" - никто такого не сказал

Министр юстиции Константин Чуйченко в своем выступлении на конференции "Державинские чтения" коснулся темы иностранных агентов. Чиновник обратил внимание, что многие критики этого института имеют ошибочное о нем представление и видят в нем предпосылки для юридического преследования. В действительности же, пояснил министр, это всего лишь правовой статус и "возложение на лицо определенных поведенческих условий".

Вспомнил член правительства и о судебных жалобах иноагентов, которые не согласны с внесением в реестр Минюста. Все они объединены одним общим обстоятельством, которое кажется Чуйченко примечательным.

"Я за Россию, я против иностранного вмешательства, все, что я делаю, служит интересам России - никто такого не сказал", - приводит его слова ТАСС.

Министр признал, что в большинстве случаев суды занимают сторону его ведомства и оставляют жалобы иноагентов на их статус без удовлетворения.

Фото: ЗАКС.Ру