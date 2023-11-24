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Новости 11:32

Депутат предложил уравнять понятия "брак" и "семейный союз"

фото ЗакС политика Депутат предложил уравнять понятия "брак" и "семейный союз"

В России следует уравнять понятия "брак" и "семейный союз", полагает первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев ("Новые люди"). Свои соображения он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.

"Считаю необходимым внести изменения в Семейный кодекс РФ и закрепить юридическую равнозначность терминов "брак" и "семейный союз". Таким образом, у граждан будет возможность выбора наименования официального документа, подтверждающего заключение добровольного союза мужчины и женщины", — цитирует обращение Ткачева РИА "Новости".

Необходимость подобного нововведения депутат объяснил негативными коннотациями, имеющимися у слова "брак" из-за наличия у него дополнительного смысла, синонимичного дефекту. "В народе неспроста ходит фраза: "Хорошее дело браком не назовут". В современном русском языке слово "брак" понимают как несоответствие стандартам или дефект", — поделился мнением Ткачев.

Термины "брак" и "семейный союз" должны быть совершенно равнозначными. Это позволит избавить граждан от необходимости менять документы, уточнил парламентарий.

Ранее стало известно о подготовленном ЛДПР законопроекте, предусматривающем первоочередной прием чиновниками и муниципальными служащими ветеранов и членов их семей.

Фото: pixabay


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