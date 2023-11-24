Алексей Горинов рассказал о задержках с доставкой отправляемых ему писем

Оппозиционер Алексей Горинов, осужденный по делу о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ), рассказал о задержках с доставкой писем к нему в колонию. Текст письма опубликовали его соратники 24 ноября в Telegram-канале, созданном в поддержку политика.

По рассказу Горинова, на днях ему принесли пачку из 33 писем и открыток, отправленных еще в октябре. "На одном из них указана дата отправления — 19 октября. На всех рукой цензора написано либо 30 октября, либо 7 ноября. Где они были до этого и что с ними делали — не знаю", — написал он и уточнил, что, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, срок цензуры писем в пенитенциарном учреждении не должен превышать трех рабочих дней.

Кроме того, заключенный пожаловался на исчезновение номеров газет, присланных ему в конвертах вместе с письмами. Кроме того, одно письмо он получил без конверта и теперь не может ответить автору. Аналогичная ситуация сложилась с полученным им электронным письмом, из которого ему показали лишь отрывок и он, опять же, лишен возможности написать в ответ.

"Письма из дома — ни электронные, ни рукописные мне вообще не отдают. Вот так тут работает почтовая связь — хуже некуда", — посетовал Горинов и поблагодарил тех, кто пишет ему в колонию.

В июле 2022 года Горинов был осужден на семь лет колонии за выступление с пацифистской речью на заседании совета депутатов столичного округа "Красносельский". Позже ему уменьшили назначенный срок на один месяц.

В конце сентября стало известно о возбуждении против Горинова еще одного уголовного дела. Как стало известно позднее, в его основу могли лечь разговоры оппозиционера с другими заключенными.

Фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"