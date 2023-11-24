Бывший премьер-министр Касьянов* попал в список иноагентов 24 ноября

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов* был внесен в реестр иностранных агентов. Кроме него, Минюст внес в список журналиста Илью Давлятчина**, историка Илью Венявкина***, журналиста Идриса Юсупова**** и ООО "ЛЮДИ"*****.

В числе причин внесения бывшего премьер-министра Касьянова* в список иностранных агентов, Минюст указал распространение ложной информации о действиях российской власти. Давлятчин**, по мнению Минюста, осуществлял действия, которые формируют негативный образ РФ.

Историк Илья Венявкин*** участвовал в качестве респондента на площадках, которые предоставляли иностранные структуры, а также принимал участие в распространении материалов иноагентов.

Журналист Идрис Юсупов****, по информации Минюста, принимал участие в создании материалов для иноагентов, а ООО "ЛЮДИ"***** получало финансирование от иностранных источников.

Однако из списка иноагентов была исключена одна организация – "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб". Причина в ликвидации организации.

*Минюст внес Михаила Касьянова в список иностранных агентов

**Минюст внес Илью Давлятчина в список иностранных агентов

***Минюст внес Илью Венявкина в список иностранных агентов

****Минюст внес Идриса Юсупова в список иностранных агентов

*****Минюст внес ООО "ЛЮДИ" в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру