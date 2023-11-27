В Петербурге не поднимут плату за детский сад в 2024 году

Плата за детский сад в 2024 году останется такой же как и в 2023, об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Решение об установлении платы за детский сад было принято на совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами правительства города.

"В данный момент повышение родительской платы считаю несвоевременным шагом. Необходимо изыскать нужную сумму в городском бюджете. На детях мы экономить не будем", – подчеркнул Александр Беглов.

Компенсировать затраты родителей на детский сад из-за роста инфляции хотят из бюджета Петербурга. Всего на это собираются выделить 116,6 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру