Володин призвал депутатов всех фракций объединиться вокруг президентского курса

Российские депутаты должны объединиться ради достижения предложенных президентом целей, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании 28 ноября. Его призыв касался всех парламентариев вне зависимости от их партийной принадлежности.

Согласно мнению Володина, россиянам повезло, что во главе страны стоит Владимир Путин. Последний, по его словам, "делает все для процветания страны, объединения".

Поделился Володин и представлениями о том, чем следует заниматься депутатам. "Независимо от партийной принадлежности [парламентарии. — ЗАКС.Ру] должны подставить плечо, объединиться для достижения целей и задач, которые президент поставил в рамках целеполагания развития страны", — цитирует спикера пресс-служба Госдумы.

В своем выступлении председатель ГД также рекомендовал коллегам "начать с себя" ради изменения ситуации в стране. "Это для нас дополнительная мобилизация и необходимость спрашивать с каждого, с себя, потому что какие мы — такой парламент", — поделился воззрениями он.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина