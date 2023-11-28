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Новости 28 ноября, 20:58

Мосгорсуд признал законным приговор Глуховскому* по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Мосгорсуд признал законным приговор Глуховскому* по делу о фейках про армию

Московский городской суд признал законным приговор писателю Дмитрию Глуховскому* по делу о распространению фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК), сообщило 28 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. В августе Басманный суд столицы заочно приговорил литератора к восьми годам колонии.

"Приговор Басманного суда Москвы в отношении Глуховского* оставлен без изменения, жалоба защиты — без удовлетворения", — цитирует информагентство сообщение пресс-службы суда.

Уголовное преследование Глуховского* связано с постами пацифистского содержания, опубликованными в его соцсетях весной 2022 года. Сам писатель находится сейчас за границей.

В начале ноября суд в Москве оштрафовал Глуховского* на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях. Вскоре после этого стало известно об ограничении доступа к его роману "Пост" на российских площадках.

*Минюст внес Дмитрия Глуховского в единый реестр иноагентов

Фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)


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