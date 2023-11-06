Российские онлайн-сервисы ограничили доступ к роману Глуховского*

Писатель Дмитрий Глуховский* рассказал о появившихся проблемах с доступом к своему антиутопическому роману "Пост" через российские интернет-площадки.

На сегодняшний день открыть страницу с книгой невозможно ни через сервис "Яндекса", ни через сайт "Литрес".

"Ясно, из-за чего — пока мы движемся по сюжету "Поста", как по нотам", - прокомментировал литератор случившееся в своем Telegram-канале.

В августе Глуховского* заочно приговорили к восьми годам заключения, признав виновным в тиражировании фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Его также регулярно штрафуют по "иноагентским" протоколам, поскольку писатель принципиально не маркирует свой контент специальным образом.

*Минюст внес Дмитрия Глуховского в единый реестр иноагентов

фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)