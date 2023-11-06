ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:30

Российские онлайн-сервисы ограничили доступ к роману Глуховского*

фото ЗакС политика Российские онлайн-сервисы ограничили доступ к роману Глуховского*

Писатель Дмитрий Глуховский* рассказал о появившихся проблемах с доступом к своему антиутопическому роману "Пост" через российские интернет-площадки.

На сегодняшний день открыть страницу с книгой невозможно ни через сервис "Яндекса", ни через сайт "Литрес".

"Ясно, из-за чего — пока мы движемся по сюжету "Поста", как по нотам", - прокомментировал литератор случившееся в своем Telegram-канале.

В августе Глуховского* заочно приговорили к восьми годам заключения, признав виновным в тиражировании фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Его также регулярно штрафуют по "иноагентским" протоколам, поскольку писатель принципиально не маркирует свой контент специальным образом.

*Минюст внес Дмитрия Глуховского в единый реестр иноагентов

фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама