Комблаг Петербурга рассказал о важности скорости при уборке снега

В Петербурге продолжается уборка снега с улиц. Дорожники стараются работать быстро, особенно в ночное время, когда дорожный поток не настолько активный, об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

Всего за сутки было утилизировано 25 тысяч кубометров снега. В комитете отметили, что при уборке огромную роль играет скорость, так как дорожникам необходимо расчищать дороги и в часы пик, не затрудняя движение.

На данный момент в городе работают 947 единиц специальной техники. Также в ручную остановки, тротуары и переходы чистят 929 специалистов.

Фото: ЗАКС.Ру