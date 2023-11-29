Сумма штрафов за показ контента с ЛГБТ в онлайн-сервисах превысила 29 миллионов рублей

В 2023 году Роскомнадзор составил 47 протоколов о демонстрации ЛГБТ-контента в отношении онлайн-сервисов, сообщила 29 ноября начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова. Общая сумма штрафов по ним превысила 29 миллионов рублей.

"В 2023 году Роскомнадзором по всей стране в связи с демонстрацией аудиовизуальными сервисами ЛГБТ-контента было составлено 47 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 29,2 миллиона рублей", — приводит ТАСС слова чиновницы, произнесенные в ходе круглого стола в Общественной палате.

По словам Бычковой, также ведомство составило за это время два протокола о пропаганде ЛГБТ. Общая сумма штрафов по ним составила 1,2 миллиона рублей.

Что касается средств массовой информации, то их редакции и учредители получили два предупреждения "о недопущении злоупотребления свободой массовой информации" из-за демонстрации ЛГБТ и одно из-за пропаганды нетрадиционных отношений.

Кроме того, с минувшего сентября ведомство удалило или заблокировало 7,2 тысячи сайтов за пропаганду ЛГБТ, передает ТАСС слова Бычковой.

Ранее Минюст обратился в Верховный суд с требованием признать Международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретить его в России. Заседание по делу назначено на 30 ноября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать инициативу.

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