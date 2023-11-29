Суд в Москве оштрафовал экс-депутата Пономарева* по иноагентской статье

Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал экс-депутата Госдумы Илью Пономарева* за нарушение порядка деятельности иноагента. Штраф политику назначили минимальный из возможных, следует из сообщения столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал Пономарева* виновным в непредставлении в Минюст отчетности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). В качестве наказания за это предусмотрен штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. С бывшего депутата взыскали 30 тысяч рублей.

Пономарев* был признан иноагентом в октябре прошлого года. В сентябре стало известно о возбуждении против него уголовного дела по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК РФ). Также он находится в розыске по делу о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ).

*Минюст внес Илью Пономарева в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг включил Пономарева в реестр экстремистов и террористов

Фото: Илья Пономарев* / YouTube