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Новости 15:19

Митрополит Тихон получил звание почетного гражданина Псковской области

фото ЗакС политика Митрополит Тихон получил звание почетного гражданина Псковской области

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) получил звание почетного гражданина Псковской области, решение об этом приняли депутаты регионального парламента на заседании 30 ноября. По сообщению "Псковской губернии", решение поддержали 22 депутата, высказались против четверо.

Инициатором предоставления звания митрополиту выступила Общественная палата Псковской области, при этом само ходатайство исходило от главы региона Михаила Ведерникова. Произошло это спустя месяц после того, как стало известно о переводе Тихона в Крым.

По словам главы ОП региона Натальи Горбачевой, звания почетного гражданина митрополит был удостоен "за исключительные заслуги перед Псковской областью и ее жителями".

Сам Шевкунов в своей прощальной речи перед отправлением в Крым сравнил полуостров с Колымой, имея в виду, что тот в античности был в том числе местом ссылки.

Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь / "ВКонтакте" (скриншот видео)


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