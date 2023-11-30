Беглов подписал закон о бюджете Петербурга на следующие три года

Губернатор Александр Беглов подписал закон о бюджете на 2024-2026 годы, сообщил 30 ноября вице-губернатор Алексей Корабельников в своем Telegram-канале. К посту он прикрепил копию документа с подписью главы города.

"Закон Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов" подписан губернатором", — прокомментировал Корабельников.

Заксобрание приняло бюджет в третьем, окончательном чтении днем ранее. Согласно документу, в следующем году доходы городской казны составят 1,179 триллиона рублей, при этом расходы достигнут значения 1,337 триллиона рублей. Дефицит бюджета составит 157 миллиардов рублей. Во втором чтении бюджета были приняты 11 поправок, включая две губернаторские. Всего было подано 19 поправок.

О прошедшем накануне заседании городского парламента более подробно читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру