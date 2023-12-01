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Суд Петербурга огласил приговор по делу о ложном сообщении об угрозе в самолете из Петербурга в Чечню

фото ЗакС политика Суд Петербурга огласил приговор по делу о ложном сообщении об угрозе в самолете из Петербурга в Чечню

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Магомеда Дадаева по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ), об этом 1 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, в конце августа 2023 года Дадаев на борту самолета авиакомпании "Россия" рейсом "Санкт-Петербург – Грозный" заявил на чеченском языке, что самолет будет взорван. Однако это заявление было ложным, о чем обвиняемый знал.

Один из пассажиров, поверив Дадаеву, перевел на русский его слова бортпроводнику. Прибывшие сотрудники полиции проверили самолет, но ничего не обнаружили. Судно приземлилось в Грозном в штатном режиме.

Сам мужчина вину признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет в колонии-поселении.

Фото: ЗАКС.Ру


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