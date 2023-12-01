Валерий Гергиев назначен на должность генерального директора Большого театра

Руководитель Мариинского театра в Петербурге Валерий Гергиев станет главой Большого театра в Москве, об этом 1 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее пост главы Большого театра занимал Владимир Урин, которого Голикова поблагодарила за работу. Она также уточнила, что Урин ушел по собственному желанию из театра. О том, что бывший директор Большого театра написал заявление об увольнении стало известно 17 ноября.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение о назначении Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет.

Напомним, что 16 ноября стало известно о том, что дирижер Валерий Гергиев может возглавить объединенную дирекцию Мариинского и Большого театров.

Фото: kremlin.ru